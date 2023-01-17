Лебедева (Агапова) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1795 ст.
Отец: Агапов Иван Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1915 ст.
Жених: государственный крестьянин Федор Иванович Лебедев Невеста: дочь умершего Красноярского отставного казака Ивана Никитича Агапова девица Орина? Ивановна Поручитель: благословенный красноярский пр... Показать все
Смерть
Неизвестно