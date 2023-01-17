Лебедева (Агапова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Агапова) Ирина Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1795 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1766 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1795 ст.

Отец: Агапов Иван Никитич

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
07.02.1915 ст.

Муж: Лебедев Федор Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: государственный крестьянин Федор Иванович Лебедев Невеста: дочь умершего Красноярского отставного казака Ивана Никитича Агапова девица Орина? Ивановна Поручитель: благословенный красноярский пр... Показать все
Смерть
Неизвестно
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