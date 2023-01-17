Лебедев Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедев Федор Иванович

Лебедев Федор Иванович

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
07.02.1915 ст.

Жена: Лебедева Ирина Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: государственный крестьянин Федор Иванович Лебедев Невеста: дочь умершего Красноярского отставного казака Ивана Никитича Агапова девица Орина? Ивановна Поручитель: благословенный красноярский пр... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close