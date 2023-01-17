Лебедев Федор Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1915 ст.
Жена: Лебедева Ирина Ивановна
Жених: государственный крестьянин Федор Иванович Лебедев Невеста: дочь умершего Красноярского отставного казака Ивана Никитича Агапова девица Орина? Ивановна Поручитель: благословенный красноярский пр... Показать все
Смерть
Неизвестно