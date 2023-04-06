Агапов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения05.05.1800 ст.
Дата смерти26.03.1802 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1800 ст.
Отец: Агапов Иван Никитич
Мать: не указана
Восприемник: отставной казак Михаил Зузилин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 29 номер 31
Смерть
26.03.1802 ст.
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 68 номер 43