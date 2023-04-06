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Агапов Николай Иванович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

05.05.1800 ст.

Дата смерти

26.03.1802 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1766 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1800 ст.

Отец: Агапов Иван Никитич

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: отставной казак Михаил Зузилин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 29 номер 31
Смерть
26.03.1802 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 68 номер 43
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