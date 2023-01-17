Агапов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смерти09.04.1828 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Агапов Иван Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1810
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Мать ребёнка: Агапова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
01.11.1815 ст.
Дочь: Агапова Матрена Михайловна
Мать ребёнка: Агапова Наталья Григорьевна
отец: Служащий казак Михаил Иванович Агапов Восприемники: государственного крестьянина Василия? Брюханова жена Прасковья Андреевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 386 номер... Показать все
Рождение ребёнка
06.03.1818 ст.
Дочь: Агапова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Агапова Наталья Григорьевна
Урядника: Михаила Михайлова жена Лукерья Семеновна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 495 номер 18
Рождение ребёнка
09.01.1822 ст.
Дочь: Малофеева Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Агапова Наталья Григорьевна
Восприемник: мещанская дочь Лукерия Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 607 номер 21
Бракосочетание
08.11.1825 ст.
Жена: Агапова Анна Ивановна
Жених: Красноярский казак Михаил Иванович Агапов - 2 брак Невеста: дочь отставного казака Ивана Ивановича Бородина девица Анна Ивановна Поручители: дядя родной жениха Андрей Никитич Агапов и отец неве... Показать все
Смерть
09.04.1828 ст.
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 238 номер 16