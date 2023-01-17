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Агапов Михаил Иванович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

09.04.1828 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Агапов Иван Никитич

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1810

Жена: Агапова Наталья Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Агапов Лев Михайлович

Мать ребёнка: Агапова Наталья Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.11.1815 ст.

Дочь: Агапова Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Агапова Наталья Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
отец: Служащий казак Михаил Иванович Агапов Восприемники: государственного крестьянина Василия? Брюханова жена Прасковья Андреевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 386 номер... Показать все
Рождение ребёнка
06.03.1818 ст.

Дочь: Агапова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Агапова Наталья Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Урядника: Михаила Михайлова жена Лукерья Семеновна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 495 номер 18
Рождение ребёнка
09.01.1822 ст.

Дочь: Малофеева Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Агапова Наталья Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: мещанская дочь Лукерия Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 607 номер 21
Бракосочетание
08.11.1825 ст.

Жена: Агапова Анна Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский казак Михаил Иванович Агапов - 2 брак Невеста: дочь отставного казака Ивана Ивановича Бородина девица Анна Ивановна Поручители: дядя родной жениха Андрей Никитич Агапов и отец неве... Показать все
Смерть
09.04.1828 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 238 номер 16
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