Агапова Наталья Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1894 ст.
Дата смерти16.05.1824 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1810
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Отец ребёнка: Агапов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1815 ст.
Дочь: Агапова Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Агапов Михаил Иванович
отец: Служащий казак Михаил Иванович Агапов Восприемники: государственного крестьянина Василия? Брюханова жена Прасковья Андреевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 386 номер... Показать все
Рождение ребёнка
06.03.1818 ст.
Дочь: Агапова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Агапов Михаил Иванович
Урядника: Михаила Михайлова жена Лукерья Семеновна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 495 номер 18
Рождение ребёнка
09.01.1822 ст.
Дочь: Малофеева Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Агапов Михаил Иванович
Восприемник: мещанская дочь Лукерия Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 607 номер 21
Смерть
16.05.1824 ст.
умерла горячкою в возрасте 30 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 686 номер 19
Рождение
Вычислено 1894 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана