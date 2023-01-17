Агапова Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова Наталья Григорьевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1894 ст.

Дата смерти

16.05.1824 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1810

Муж: Агапов Михаил Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Агапов Лев Михайлович

Отец ребёнка: Агапов Михаил Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.11.1815 ст.

Дочь: Агапова Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Агапов Михаил Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
отец: Служащий казак Михаил Иванович Агапов Восприемники: государственного крестьянина Василия? Брюханова жена Прасковья Андреевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 386 номер... Показать все
Рождение ребёнка
06.03.1818 ст.

Дочь: Агапова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Агапов Михаил Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Урядника: Михаила Михайлова жена Лукерья Семеновна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 495 номер 18
Рождение ребёнка
09.01.1822 ст.

Дочь: Малофеева Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Агапов Михаил Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: мещанская дочь Лукерия Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 607 номер 21
Смерть
16.05.1824 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла горячкою в возрасте 30 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 686 номер 19
Рождение
Вычислено 1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
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