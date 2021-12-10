Малофеева (Агапова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалофеева (Агапова) Евдокия Михайловна

Малофеева (Агапова) Евдокия Михайловна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

09.01.1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1795 г.р.

Мать

Вычислено 1794 г.р.

Муж

Вычислено 1801 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1822 ст.

Отец: Агапов Михаил Иванович

Мать: Агапова Наталья Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: мещанская дочь Лукерия Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 607 номер 21
Бракосочетание
16.09.1842 ст.

Муж: Малофеев Михаил Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский мещанин Михаил Михайлович Малафеев Невеста: красноярского казачьего войска умершего казака Михаила Ивановича Агапова дочь девица Евдокия Михайловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.