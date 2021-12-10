Малофеева (Агапова) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения09.01.1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1822 ст.
Восприемник: мещанская дочь Лукерия Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 607 номер 21
Бракосочетание
16.09.1842 ст.
Жених: Красноярский мещанин Михаил Михайлович Малафеев Невеста: красноярского казачьего войска умершего казака Михаила Ивановича Агапова дочь девица Евдокия Михайловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/... Показать все
Смерть
Неизвестно