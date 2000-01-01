Герасимов (Симдянкин) Феодор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1885
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1885
Бракосочетание
28.02.1905
Рождение ребёнка
20.11.1906
Сын: Герасимов (симдянкин) Александр
Мать ребёнка: Герасимова Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
29.08.1911
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Герасимова Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Арапова Антонина Федоровна
Мать ребёнка: Герасимова Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серафима Федоровна
Мать ребёнка: Герасимова Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов (симдянкин) Михаил
Мать ребёнка: Герасимова Ирина Тимофеевна