Герасимов (Симдянкин) Феодор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов (Симдянкин) Феодор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1885

Отец: Герасимов (симдянкин) Василий Ермолаевич

Мать: Герасимова Мария Ивановна

Бракосочетание
28.02.1905

Жена: Герасимова Ирина Тимофеевна

Рождение ребёнка
20.11.1906

Сын: Герасимов (симдянкин) Александр

Мать ребёнка: Герасимова Ирина Тимофеевна

Рождение ребёнка
29.08.1911

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Герасимова Ирина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Арапова Антонина Федоровна

Мать ребёнка: Герасимова Ирина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафима Федоровна

Мать ребёнка: Герасимова Ирина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов (симдянкин) Михаил

Мать ребёнка: Герасимова Ирина Тимофеевна

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