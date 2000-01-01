Герасимова (Горелова) Ирина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Горелова) Ирина Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.02.1905

Муж: Герасимов (симдянкин) Феодор Васильевич

Рождение ребёнка
20.11.1906

Сын: Герасимов (симдянкин) Александр

Отец ребёнка: Герасимов (симдянкин) Феодор Васильевич

Рождение ребёнка
29.08.1911

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Герасимов (симдянкин) Феодор Васильевич

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Арапова Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Герасимов (симдянкин) Феодор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафима Федоровна

Отец ребёнка: Герасимов (симдянкин) Феодор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов (симдянкин) Михаил

Отец ребёнка: Герасимов (симдянкин) Феодор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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