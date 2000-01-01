Герасимова (Горелова) Ирина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.02.1905
Рождение ребёнка
20.11.1906
Сын: Герасимов (симдянкин) Александр
Отец ребёнка: Герасимов (симдянкин) Феодор Васильевич
Рождение ребёнка
29.08.1911
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Герасимов (симдянкин) Феодор Васильевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Арапова Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Герасимов (симдянкин) Феодор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серафима Федоровна
Отец ребёнка: Герасимов (симдянкин) Феодор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов (симдянкин) Михаил
Отец ребёнка: Герасимов (симдянкин) Феодор Васильевич
Смерть
Неизвестно