Герасимов (Симдянкин) Василий Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1860
Отец: Ермолай Степанов
Мать: Марфа Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1879
Сын: Герасимов Лаврентий Васильевич
Мать ребёнка: Герасимова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
14.06.1883
Сын: Герасимов (Симдянкин) Петр Васильевич
Мать ребёнка: Герасимова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
03.08.1884
Сын: Герасимов (Симдянкин) Лаврентий Васильевич
Мать ребёнка: Герасимова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
24.12.1885
Сын: Герасимов (Симдянкин) Феодор Васильевич
Мать ребёнка: Герасимова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
05.07.1888
Сын: Герасимов Прокопий Васильевич
Мать ребёнка: Герасимова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.12.1895
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Герасимова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
04.08.1899
Сын: Герасимов (Симдянкин) Максим Васильевич
Мать ребёнка: Герасимова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно