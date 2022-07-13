Герасимов (Симдянкин) Василий Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов (Симдянкин) Василий Ермолаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1860

Отец: Ермолай Степанов

Мать: Марфа Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
03.08.1879

Сын: Герасимов Лаврентий Васильевич

Мать ребёнка: Герасимова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
14.06.1883

Сын: Герасимов (Симдянкин) Петр Васильевич

Мать ребёнка: Герасимова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
03.08.1884

Сын: Герасимов (Симдянкин) Лаврентий Васильевич

Мать ребёнка: Герасимова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
24.12.1885

Сын: Герасимов (Симдянкин) Феодор Васильевич

Мать ребёнка: Герасимова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
05.07.1888

Сын: Герасимов Прокопий Васильевич

Мать ребёнка: Герасимова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
25.12.1895

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Герасимова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
04.08.1899

Сын: Герасимов (Симдянкин) Максим Васильевич

Мать ребёнка: Герасимова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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