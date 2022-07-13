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Герасимова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов (Симдянкин) Василий Ермолаевич

Рождение ребёнка
03.08.1879

Сын: Герасимов Лаврентий Васильевич

Отец ребёнка: Герасимов (Симдянкин) Василий Ермолаевич

Рождение ребёнка
14.06.1883

Сын: Герасимов (Симдянкин) Петр Васильевич

Отец ребёнка: Герасимов (Симдянкин) Василий Ермолаевич

Рождение ребёнка
03.08.1884

Сын: Герасимов (Симдянкин) Лаврентий Васильевич

Отец ребёнка: Герасимов (Симдянкин) Василий Ермолаевич

Рождение ребёнка
24.12.1885

Сын: Герасимов (Симдянкин) Феодор Васильевич

Отец ребёнка: Герасимов (Симдянкин) Василий Ермолаевич

Рождение ребёнка
05.07.1888

Сын: Герасимов Прокопий Васильевич

Отец ребёнка: Герасимов (Симдянкин) Василий Ермолаевич

Рождение ребёнка
25.12.1895

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Герасимов (Симдянкин) Василий Ермолаевич

Рождение ребёнка
04.08.1899

Сын: Герасимов (Симдянкин) Максим Васильевич

Отец ребёнка: Герасимов (Симдянкин) Василий Ермолаевич

Смерть
Неизвестно

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