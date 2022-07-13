Герасимова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1879
Сын: Герасимов Лаврентий Васильевич
Отец ребёнка: Герасимов (Симдянкин) Василий Ермолаевич
Рождение ребёнка
14.06.1883
Рождение ребёнка
03.08.1884
Рождение ребёнка
24.12.1885
Рождение ребёнка
05.07.1888
Сын: Герасимов Прокопий Васильевич
Отец ребёнка: Герасимов (Симдянкин) Василий Ермолаевич
Рождение ребёнка
25.12.1895
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Герасимов (Симдянкин) Василий Ермолаевич
Рождение ребёнка
04.08.1899
Смерть
Неизвестно