Арапова (Герасимова) Антонина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Арапов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1951
Сын: Арапов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Арапов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люся Николаевна
Отец ребёнка: Арапов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Арапов Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно