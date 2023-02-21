Арапова (Герасимова) Антонина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арапова (Герасимова) Антонина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Герасимов (симдянкин) Феодор Васильевич

Мать: Герасимова Ирина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Арапов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1951

Сын: Арапов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Арапов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люся Николаевна

Отец ребёнка: Арапов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Арапов Николай Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арапов Николай Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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