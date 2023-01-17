Соболева Ульяна Венедиктовна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Венедикт Никифоров
Мать: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1820
Сын: Соболев Александр Семёнович
Отец ребёнка: Соболев Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Клавдия Семёновна
Отец ребёнка: Соболев Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Соболев Варсонофий Семёнович
Отец ребёнка: Соболев Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Вихорева Евфалия Семёновна
Отец ребёнка: Соболев Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Соболев Николай Семёнович
Отец ребёнка: Соболев Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Семёновна
Отец ребёнка: Соболев Семён Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно