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Соболева Ульяна Венедиктовна

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Место рождения

Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Венедикт Никифоров

Мать: Ксения Иванова

Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Соболев Александр Семёнович

Отец ребёнка: Соболев Семён Григорьевич

Спасское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Клавдия Семёновна

Отец ребёнка: Соболев Семён Григорьевич

Спасское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Соболев Варсонофий Семёнович

Отец ребёнка: Соболев Семён Григорьевич

Спасское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Вихорева Евфалия Семёновна

Отец ребёнка: Соболев Семён Григорьевич

Спасское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Соболев Николай Семёнович

Отец ребёнка: Соболев Семён Григорьевич

Спасское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Семёновна

Отец ребёнка: Соболев Семён Григорьевич

Спасское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Семён Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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