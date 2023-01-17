Соболев Семён Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти1851
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1794
Пономарь Спасской в Сиемском раменье церкви
Рождение ребёнка
1820
Сын: Соболев Александр Семёнович
Мать ребёнка: Соболева Ульяна Венедиктовна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Клавдия Семёновна
Мать ребёнка: Соболева Ульяна Венедиктовна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Соболев Варсонофий Семёнович
Мать ребёнка: Соболева Ульяна Венедиктовна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Вихорева Евфалия Семёновна
Мать ребёнка: Соболева Ульяна Венедиктовна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Соболев Николай Семёнович
Мать ребёнка: Соболева Ульяна Венедиктовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Семёновна
Мать ребёнка: Соболева Ульяна Венедиктовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1851