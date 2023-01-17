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Соболев Семён Григорьевич

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Место рождения

Спасское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1794
Спасское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Пономарь Спасской в Сиемском раменье церкви
Рождение ребёнка
1820

Сын: Соболев Александр Семёнович

Мать ребёнка: Соболева Ульяна Венедиктовна

Спасское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Клавдия Семёновна

Мать ребёнка: Соболева Ульяна Венедиктовна

Спасское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Соболев Варсонофий Семёнович

Мать ребёнка: Соболева Ульяна Венедиктовна

Спасское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Вихорева Евфалия Семёновна

Мать ребёнка: Соболева Ульяна Венедиктовна

Спасское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Соболев Николай Семёнович

Мать ребёнка: Соболева Ульяна Венедиктовна

Спасское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Семёновна

Мать ребёнка: Соболева Ульяна Венедиктовна

Спасское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соболева Ульяна Венедиктовна

Смерть
1851
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