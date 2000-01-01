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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о взносе крестьянином с. Спасского Сямженской вол. Кадниковского уезда И. В. Курочкиным в казначейство денег за два выкупаемых надела. 1876 г. // Гос. архив Вологодс Показать все
По прошению общества крестьян с. Спасское Сямжинской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии о продаже им оброчной статьи «Средний мыс» Вологодского имения. 1893 Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Сиемской церкви. Список архивных дел по при Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4285Спаское, д. удел.при колодце.45272884102
4286Симский, Спаса-Нерукотворенного пог.при колодце.462631110Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
882. Спасское, село бывшее удельное, при речке Шокше, дворов 36, жителей 237, 2 церкви православных, школа, 2 лавки, торжок 1-го августа.
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Спасское99248421731895998319424
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1914СпасскоеСпасскоеСпасскийбывшие удельные540,054149151
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Спасское136589селоРусские63152170322
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Спасское (сс,скков. льнов. т-во,правл. мол. арт.,маслод. зав.,торг. зав.,шк. I ст.) 4683селоЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 22 км. Летнее: —.Зимнее: 101 км. Летнее: —.6463
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36653Спасскоедеревня59°53'с.ш.40°54'в.д.O-37-010
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19640418483д Спасскоедеревня