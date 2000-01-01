деревня Спасское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Спасское

Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о взносе крестьянином с. Спасского Сямженской вол. Кадниковского уезда И. В. Курочкиным в казначейство денег за два выкупаемых надела. 1876 г. // Гос. архив Вологодс Показать все
По прошению общества крестьян с. Спасское Сямжинской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии о продаже им оброчной статьи «Средний мыс» Вологодского имения. 1893 Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Сиемской церкви. Список архивных дел по при Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4285Спаское, д. удел.при колодце.45272884102
4286Симский, Спаса-Нерукотворенного пог.при колодце.462631110Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Сямженская волость
882. Спасское, село бывшее удельное, при речке Шокше, дворов 36, жителей 237, 2 церкви православных, школа, 2 лавки, торжок 1-го августа.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Сямженская волость
село Спасское99248421731895998319424

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Сямженская волость
1914СпасскоеСпасскоеСпасскийбывшие удельные540,054149151

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Сямженская волость
Спасское136589селоРусские63152170322

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Сямженский район, Спасский сельсовет
Спасское (сс,скков. льнов. т-во,правл. мол. арт.,маслод. зав.,торг. зав.,шк. I ст.) 4683селоЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 22 км. Летнее: —.Зимнее: 101 км. Летнее: —.6463

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сямженский район
36653Спасскоедеревня59°53'с.ш.40°54'в.д.O-37-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сямженский муниципальный район, Ногинское сельское поселение
19640418483д Спасскоедеревня

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