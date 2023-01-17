Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Соболева Ульяна Венедиктовна

Отец ребёнка: Венедикт Никифоров

Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Венедикт Никифоров

Смерть
Неизвестно
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