Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Соболева Ульяна Венедиктовна
Отец ребёнка: Венедикт Никифоров
Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Венедикт Никифоров
Смерть
Неизвестно