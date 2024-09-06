(Горохова) Марфа Сидорова
Место рожденияд. Скрябино, Нижегородская область, Россия
Дата рождения1711
Дата смерти1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: (Горохов) Осип Мартынов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: (Горохов) Осип Мартынов
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: (Горохов) Осип Мартынов
Рождение ребёнка
1739
Сын: (Горохов) Афанасий Осипов
Отец ребёнка: (Горохов) Осип Мартынов
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: (Горохов) Осип Мартынов
Рождение ребёнка
1754
Дочь: ((Горохов)) Анна Осипова
Отец ребёнка: (Горохов) Осип Мартынов
Рождение ребёнка
1755
Дочь: ((Горохов)) Параскева Осипова
Отец ребёнка: (Горохов) Осип Мартынов
Смерть
1765