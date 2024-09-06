(Горохова) Марфа Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горохова) Марфа Сидорова

Место рождения

д. Скрябино, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

1711

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: (Горохов) Никита Осипов

Отец ребёнка: (Горохов) Осип Мартынов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: (Горохов) Иван Осипов

Отец ребёнка: (Горохов) Осип Мартынов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Горохов) Осип Мартынов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Горохов) Осип Мартынов

Рождение ребёнка
1737

Сын: (Горохов) Степан Осипов

Отец ребёнка: (Горохов) Осип Мартынов

Рождение ребёнка
1739

Сын: (Горохов) Афанасий Осипов

Отец ребёнка: (Горохов) Осип Мартынов

Рождение ребёнка
1750

Сын: (Горохов) Петр Осипов

Отец ребёнка: (Горохов) Осип Мартынов

Рождение ребёнка
1754

Дочь: ((Горохов)) Анна Осипова

Отец ребёнка: (Горохов) Осип Мартынов

Рождение ребёнка
1755

Дочь: ((Горохов)) Параскева Осипова

Отец ребёнка: (Горохов) Осип Мартынов

Смерть
1765

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