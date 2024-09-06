(Горохов) Степан Осипов
Место рожденияд. Кокуй, Костромская обл, Россия
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: (Горохов) Осип Мартынов
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: (Горохова) (1Я Жена) Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
1761
Сын: (Горохов) Василий Степанов
Мать ребёнка: (Горохова) (1Я Жена) Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: (Горохова) (2Я Жена) Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: ((Горохов)) Марфа Степанова
Мать ребёнка: (Горохова) (2Я Жена) Ксения Иванова
Смерть
Неизвестно