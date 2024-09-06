(Горохов) Степан Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горохов) Степан Осипов

Место рождения

д. Кокуй, Костромская обл, Россия

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: (Горохов) Осип Мартынов

Мать: (Горохова) Марфа Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Горохова) (2Я Жена) Ксения Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Горохова) (1Я Жена) Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
1758

Сын: (Горохов) Иван Степанов

Мать ребёнка: (Горохова) (1Я Жена) Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
1761

Сын: (Горохов) Василий Степанов

Мать ребёнка: (Горохова) (1Я Жена) Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
1779

Сын: (Горохов) Марк Степанов

Мать ребёнка: (Горохова) (2Я Жена) Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: ((Горохов)) Марфа Степанова

Мать ребёнка: (Горохова) (2Я Жена) Ксения Иванова

Смерть
Неизвестно

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