(Горохов) Осип Мартынов
Место рожденияд. Кокуй, Костромская обл, Россия
Дата рождения1708
Дата смерти1760
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Горохова) Марфа Сидорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Горохова) Марфа Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: (Горохова) Марфа Сидорова
Рождение ребёнка
1739
Сын: (Горохов) Афанасий Осипов
Мать ребёнка: (Горохова) Марфа Сидорова
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: (Горохова) Марфа Сидорова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: ((Горохов)) Анна Осипова
Мать ребёнка: (Горохова) Марфа Сидорова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: ((Горохов)) Параскева Осипова
Мать ребёнка: (Горохова) Марфа Сидорова
Смерть
1760