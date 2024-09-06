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(Горохов) Осип Мартынов

Место рождения

д. Кокуй, Костромская обл, Россия

Дата рождения

1708

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: (Горохов) Никита Осипов

Мать ребёнка: (Горохова) Марфа Сидорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: (Горохов) Иван Осипов

Мать ребёнка: (Горохова) Марфа Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Горохова) Марфа Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Горохова) Марфа Сидорова

Рождение ребёнка
1737

Сын: (Горохов) Степан Осипов

Мать ребёнка: (Горохова) Марфа Сидорова

Рождение ребёнка
1739

Сын: (Горохов) Афанасий Осипов

Мать ребёнка: (Горохова) Марфа Сидорова

Рождение ребёнка
1750

Сын: (Горохов) Петр Осипов

Мать ребёнка: (Горохова) Марфа Сидорова

Рождение ребёнка
1754

Дочь: ((Горохов)) Анна Осипова

Мать ребёнка: (Горохова) Марфа Сидорова

Рождение ребёнка
1755

Дочь: ((Горохов)) Параскева Осипова

Мать ребёнка: (Горохова) Марфа Сидорова

Смерть
1760

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