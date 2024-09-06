(Горохов) Петр Осипов
Место рожденияд. Кокуй, Костромская обл, Россия
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: (Горохов) Осип Мартынов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Дочь: ((Горохов)) Федора Петрова
Мать ребёнка: (Горохова) Татьяна Козмина
Рождение ребёнка
1776
Дочь: ((Горохов)) Акилина Петрова
Мать ребёнка: (Горохова) Татьяна Козмина
Рождение ребёнка
1779
Дочь: ((Горохов)) Афимья Петрова
Мать ребёнка: (Горохова) Татьяна Козмина
Рождение ребёнка
1783
Дочь: ((Горохов)) Федора Петрова
Мать ребёнка: (Горохова) Татьяна Козмина
Рождение ребёнка
1788
Дочь: ((Горохов)) Параскева Петрова
Мать ребёнка: (Горохова) Татьяна Козмина
Рождение ребёнка
1789
Дочь: ((Горохов)) Анна Петрова
Мать ребёнка: (Горохова) Татьяна Козмина
Рождение ребёнка
1792
Дочь: ((Горохов)) Мария Петрова
Мать ребёнка: (Горохова) Татьяна Козмина
Смерть
Неизвестно