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(Горохов) Петр Осипов

Место рождения

д. Кокуй, Костромская обл, Россия

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: (Горохов) Осип Мартынов

Мать: (Горохова) Марфа Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Горохова) Татьяна Козмина

Рождение ребёнка
1776

Дочь: ((Горохов)) Федора Петрова

Мать ребёнка: (Горохова) Татьяна Козмина

Рождение ребёнка
1776

Дочь: ((Горохов)) Акилина Петрова

Мать ребёнка: (Горохова) Татьяна Козмина

Рождение ребёнка
1779

Дочь: ((Горохов)) Афимья Петрова

Мать ребёнка: (Горохова) Татьяна Козмина

Рождение ребёнка
1783

Дочь: ((Горохов)) Федора Петрова

Мать ребёнка: (Горохова) Татьяна Козмина

Рождение ребёнка
1788

Дочь: ((Горохов)) Параскева Петрова

Мать ребёнка: (Горохова) Татьяна Козмина

Рождение ребёнка
1789

Дочь: ((Горохов)) Анна Петрова

Мать ребёнка: (Горохова) Татьяна Козмина

Рождение ребёнка
1792

Дочь: ((Горохов)) Мария Петрова

Мать ребёнка: (Горохова) Татьяна Козмина

Смерть
Неизвестно

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