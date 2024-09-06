(Горохов) Афанасий Осипов
Место рожденияд. Кокуй, Костромская обл, Россия
Дата рождения1739
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: (Горохов) Осип Мартынов
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ...
Рождение ребёнка
1764
Дочь: ((Горохов)) Акулина Афанасьева
Мать ребёнка: ...
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: ...
Рождение ребёнка
1768
Дочь: ((Горохов)) Устинья Афанасьева
Мать ребёнка: ...
Рождение ребёнка
1780
Дочь: ((Горохов)) Мария Афанасьева
Мать ребёнка: (Горохова) Ефросинья Васильева
Рождение ребёнка
1783
Сын: (Горохов) Абрам Афанасьев
Мать ребёнка: (Горохова) Ефросинья Васильева
Рождение ребёнка
1783
Дочь: ((Горохов)) Мария Афанасьева
Мать ребёнка: (Горохова) Ефросинья Васильева
Рождение ребёнка
1786
Сын: (Горохов) Никифор Афанасьев
Мать ребёнка: (Горохова) Ефросинья Васильева
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: (Горохова) Ефросинья Васильева
Рождение ребёнка
1794
Сын: (Горохов) Максим Афанасьев
Мать ребёнка: (Горохова) Ефросинья Васильева
Смерть
1794