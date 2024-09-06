(Горохов) Афанасий Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горохов) Афанасий Осипов

Место рождения

д. Кокуй, Костромская обл, Россия

Дата рождения

1739

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: (Горохов) Осип Мартынов

Мать: (Горохова) Марфа Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Горохова) Ефросинья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ...

Рождение ребёнка
1764

Дочь: ((Горохов)) Акулина Афанасьева

Мать ребёнка: ...

Рождение ребёнка
1767

Сын: (Горохов) Яков Афанасьев

Мать ребёнка: ...

Рождение ребёнка
1768

Дочь: ((Горохов)) Устинья Афанасьева

Мать ребёнка: ...

Рождение ребёнка
1780

Дочь: ((Горохов)) Мария Афанасьева

Мать ребёнка: (Горохова) Ефросинья Васильева

Рождение ребёнка
1783

Сын: (Горохов) Абрам Афанасьев

Мать ребёнка: (Горохова) Ефросинья Васильева

Рождение ребёнка
1783

Дочь: ((Горохов)) Мария Афанасьева

Мать ребёнка: (Горохова) Ефросинья Васильева

Рождение ребёнка
1786

Сын: (Горохов) Никифор Афанасьев

Мать ребёнка: (Горохова) Ефросинья Васильева

Рождение ребёнка
1792

Сын: (Горохов) Карп Афанасьев

Мать ребёнка: (Горохова) Ефросинья Васильева

Рождение ребёнка
1794

Сын: (Горохов) Максим Афанасьев

Мать ребёнка: (Горохова) Ефросинья Васильева

Смерть
1794

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