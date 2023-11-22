Перовский Лёв Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеровский Лёв Николаевич

Перовский Лёв Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

13.02.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Перовский Николай Иванович

Мать: Перовская Шарлотта Петровна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Перовский Николай Львович

Мать ребёнка: Перовская Варвара Степановна

Церковье, Городецкая волость, Рогачевский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1847

Дочь: Загорская Мария Львовна

Мать ребёнка: Перовская Варвара Степановна

Рождение ребёнка
30.09.1849

Сын: Перовский Василий Львович

Мать ребёнка: Перовская Варвара Степановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.09.1853

Дочь: Перовская Софья Львовна

Мать ребёнка: Перовская Варвара Степановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перовская Варвара Степановна

Смерть
13.02.1890
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close