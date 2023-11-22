Перовский Лёв Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти13.02.1890
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
1845
Сын: Перовский Николай Львович
Мать ребёнка: Перовская Варвара Степановна
Церковье, Городецкая волость, Рогачевский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1847
Дочь: Загорская Мария Львовна
Мать ребёнка: Перовская Варвара Степановна
Рождение ребёнка
30.09.1849
Сын: Перовский Василий Львович
Мать ребёнка: Перовская Варвара Степановна
Рождение ребёнка
01.09.1853
Дочь: Перовская Софья Львовна
Мать ребёнка: Перовская Варвара Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.1890