Перовская (Де Салли) Шарлотта Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перовская (Де Салли) Шарлотта Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.02.1863

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Перовский Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Перовский Николай Иванович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Перовский Лёв Николаевич

Отец ребёнка: Перовский Николай Иванович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Перовский Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Перовский Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перовский Николай Иванович

Смерть
16.02.1863
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