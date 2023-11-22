Перовская (Де Салли) Шарлотта Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.02.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813
Сын: Перовский Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Перовский Николай Иванович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Перовский Николай Иванович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Перовский Пётр Николаевич
Отец ребёнка: Перовский Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.1863