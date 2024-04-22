Перовский Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти22.04.1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Разумовский Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Перовский Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Перовская Шарлотта Петровна
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Перовская Шарлотта Петровна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Перовский Пётр Николаевич
Мать ребёнка: Перовская Шарлотта Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.1858
Фруктовое, Верхнесадовский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения