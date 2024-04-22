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Перовский Николай Иванович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1785

Дата смерти

22.04.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Разумовский Алексей Кириллович

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1813

Сын: Перовский Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Перовская Шарлотта Петровна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Перовский Лёв Николаевич

Мать ребёнка: Перовская Шарлотта Петровна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Перовский Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Перовская Шарлотта Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перовская Шарлотта Петровна

Смерть
22.04.1858
Фруктовое, Верхнесадовский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения
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