Загорская (Перовская) Мария Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1847
Дата смертиПосле 1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Сын: Загорский Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Загорский Михаил Алексеевич
Рождение
17.11.1847
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Герке Маргарита Михайловна
Отец ребёнка: Загорский Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1879