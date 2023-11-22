Загорская (Перовская) Мария Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загорская (Перовская) Мария Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1847

Дата смерти

После 1879

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844

Сын: Загорский Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Загорский Михаил Алексеевич

Рождение
17.11.1847

Отец: Перовский Лёв Николаевич

Мать: Перовская Варвара Степановна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Герке Маргарита Михайловна

Отец ребёнка: Загорский Михаил Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загорский Михаил Алексеевич

Смерть
После 1879
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