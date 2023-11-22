Загорский Михаил Алексеевич
мужской, родился 1845
умер Неизвестно
Супруги
Загорская (Перовская) Мария Львовна17.11.1847 г.р.
Дети
Загорский Евгений Михайлович1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Сын: Загорский Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Загорская (Перовская) Мария Львовна
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Герке (Загорская) Маргарита Михайловна
Мать ребёнка: Загорская (Перовская) Мария Львовна
Смерть
Неизвестно