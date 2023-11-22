Загорский Михаил Алексеевич 1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Загорский Михаил Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1845

умер Неизвестно

Супруги
Загорская (Перовская) Мария Львовна17.11.1847 г.р.
Дети
Загорский Евгений Михайлович1844 г.р.
Герке (Загорская) Маргарита Михайловна1879 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844

Сын: Загорский Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Загорская (Перовская) Мария Львовна

Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загорская (Перовская) Мария Львовна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Герке (Загорская) Маргарита Михайловна

Мать ребёнка: Загорская (Перовская) Мария Львовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.