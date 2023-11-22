Перовская (Веселовская) Варвара Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Сын: Перовский Николай Львович
Отец ребёнка: Перовский Лёв Николаевич
Церковье, Городецкая волость, Рогачевский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1847
Дочь: Загорская Мария Львовна
Отец ребёнка: Перовский Лёв Николаевич
Рождение ребёнка
30.09.1849
Сын: Перовский Василий Львович
Отец ребёнка: Перовский Лёв Николаевич
Рождение ребёнка
01.09.1853
Дочь: Перовская Софья Львовна
Отец ребёнка: Перовский Лёв Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1904