Перовская (Веселовская) Варвара Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перовская (Веселовская) Варвара Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

1904

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Перовский Николай Львович

Отец ребёнка: Перовский Лёв Николаевич

Церковье, Городецкая волость, Рогачевский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1847

Дочь: Загорская Мария Львовна

Отец ребёнка: Перовский Лёв Николаевич

Рождение ребёнка
30.09.1849

Сын: Перовский Василий Львович

Отец ребёнка: Перовский Лёв Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.09.1853

Дочь: Перовская Софья Львовна

Отец ребёнка: Перовский Лёв Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перовский Лёв Николаевич

Смерть
1904
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