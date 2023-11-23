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Перовский Василий Львович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

30.09.1849

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1849

Отец: Перовский Лёв Николаевич

Мать: Перовская (Веселовская) Варвара Степановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1874

Жена: Перовская (Владыкина) Александра Ивановна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
31.12.1875

Сын: Перовский Василий Васильевич

Мать ребёнка: Перовская (Владыкина) Александра Ивановна

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
28.10.1877

Сын: Перовский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Перовская (Владыкина) Александра Ивановна

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Гунали (Перовская) Софья Васильевна

Мать ребёнка: Перовская (Владыкина) Александра Ивановна

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
22.11.1887

Сын: Перовский Глеб Васильевич

Мать ребёнка: Перовская (Владыкина) Александра Ивановна

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
27.06.1894

Дочь: Перовская Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Перовская (Владыкина) Александра Ивановна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Смерть
1942

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