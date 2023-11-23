Перовский Василий Львович
Место рождения
Дата рождения30.09.1849
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1849
Бракосочетание
1874
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
31.12.1875
Сын: Перовский Василий Васильевич
Мать ребёнка: Перовская (Владыкина) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
28.10.1877
Сын: Перовский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Перовская (Владыкина) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Гунали (Перовская) Софья Васильевна
Мать ребёнка: Перовская (Владыкина) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
22.11.1887
Сын: Перовский Глеб Васильевич
Мать ребёнка: Перовская (Владыкина) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
27.06.1894
Дочь: Перовская Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Перовская (Владыкина) Александра Ивановна
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Смерть
1942