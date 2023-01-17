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Гарагуля Михаил Феодорович

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Место рождения

Чорбовка, Полтавська область

Дата рождения

1875

Дата смерти

После 1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Чорбовка, Полтавська область
Бракосочетание
18.04.1901 ст.

Жена: Гарагуля Евдокия Николаевна

Брачующиеся: Унтер-офицер кременчугского жандармсого управления Михаил Феодоров Гарагуля, первым браком, православный, 26 лет Таврической губернии города Бердянска Евдокия Николаевна Плютина, правосла... Показать все
Работа или профессия
1901
Унтер-офицер кременчугского жандармсого управления
Рождение ребёнка
26.03.1902 ст.

Сын: Гарагуля Василий Михайлович

Мать ребёнка: Гарагуля Евдокия Николаевна

Запись о рождении в МК Николаевской церкви с. Семеновка Александровского уезда Екатеринославская губерния: Родители: "Жандармский унтер офицер Михаил Федоров Гарагуля и законная его жена Евдокия Никол... Показать все
Работа или профессия
1908
Жандармский унтер-офицер Бердянского отделения Екатерининского жандармского полицейского управления железных дорог
Рождение ребёнка
1908

Сын: Гарагуля Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Гарагуля Евдокия Николаевна

Отец «жандармский унтер-офицер Бердянского отделения Екатерининского жандармского полицейского управления железных дорог Михаил Феодоров Гарагуля и законная его жена Евдокия Николаевна, оба православн... Показать все
Рождение ребёнка
28.08.1912

Дочь: Кондруцкая Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Гарагуля Евдокия Николаевна

Рождение 14 августа. Крещение 30 августа 1912. Надежда. Родители Полтавской губернии Кобелякского уезда Чербовской волости и села Михаил Феодоров Гарагуля и жена его Евдокия Николаева оба православные... Показать все
Место жительства
Около 1920
Не понятно то это село или нет, в документах указано ГАЙЧУР. Такого именно нигде не нашлось.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарагуля Василий Михайлович

Мать ребёнка: Гарагуля Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарагуля Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Гарагуля Евдокия Николаевна

Смерть
После 1943
Дата указана исходя из данных на "Памяти Народа" по адресату направления писем одного из его сыновей
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