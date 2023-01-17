Гарагуля Михаил Феодорович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиПосле 1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.04.1901 ст.
Брачующиеся: Унтер-офицер кременчугского жандармсого управления Михаил Феодоров Гарагуля, первым браком, православный, 26 лет Таврической губернии города Бердянска Евдокия Николаевна Плютина, правосла... Показать все
Работа или профессия
1901
Унтер-офицер кременчугского жандармсого управления
Рождение ребёнка
26.03.1902 ст.
Сын: Гарагуля Василий Михайлович
Мать ребёнка: Гарагуля Евдокия Николаевна
Запись о рождении в МК Николаевской церкви с. Семеновка Александровского уезда Екатеринославская губерния: Родители: "Жандармский унтер офицер Михаил Федоров Гарагуля и законная его жена Евдокия Никол... Показать все
Работа или профессия
1908
Жандармский унтер-офицер Бердянского отделения Екатерининского жандармского полицейского управления железных дорог
Рождение ребёнка
1908
Сын: Гарагуля Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Гарагуля Евдокия Николаевна
Отец «жандармский унтер-офицер Бердянского отделения Екатерининского жандармского полицейского управления железных дорог Михаил Феодоров Гарагуля и законная его жена Евдокия Николаевна, оба православн... Показать все
Рождение ребёнка
28.08.1912
Дочь: Кондруцкая Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Гарагуля Евдокия Николаевна
Рождение 14 августа. Крещение 30 августа 1912. Надежда. Родители Полтавской губернии Кобелякского уезда Чербовской волости и села Михаил Феодоров Гарагуля и жена его Евдокия Николаева оба православные... Показать все
Место жительства
Около 1920
Не понятно то это село или нет, в документах указано ГАЙЧУР. Такого именно нигде не нашлось.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гарагуля Василий Михайлович
Мать ребёнка: Гарагуля Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гарагуля Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Гарагуля Евдокия Николаевна
Смерть
После 1943
Дата указана исходя из данных на "Памяти Народа" по адресату направления писем одного из его сыновей