Гарагуля (Плютина) Евдокия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти08.04.1924
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1881
Информация о месте рождения - предположительная.
Рождение ребёнка
21.11.1899
Сын: Плютин Михаил
Отец ребёнка: не указан
Родители: "Бердянская мещанка Евдокия Николаева Плютина, девица, православного вероисповедания" Восприемники: Полтавской губернии, золотоношского уезда, местечка Крапивны, казак Григорий Кириллов Анто... Показать все
Бракосочетание
18.04.1901 ст.
Брачующиеся: Унтер-офицер кременчугского жандармсого управления Михаил Феодоров Гарагуля, первым браком, православный, 26 лет Таврической губернии города Бердянска Евдокия Николаевна Плютина, правосла... Показать все
Рождение ребёнка
26.03.1902 ст.
Сын: Гарагуля Василий Михайлович
Отец ребёнка: Гарагуля Михаил Феодорович
Запись о рождении в МК Николаевской церкви с. Семеновка Александровского уезда Екатеринославская губерния: Родители: "Жандармский унтер офицер Михаил Федоров Гарагуля и законная его жена Евдокия Никол... Показать все
Рождение ребёнка
1908
Сын: Гарагуля Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Гарагуля Михаил Феодорович
Отец «жандармский унтер-офицер Бердянского отделения Екатерининского жандармского полицейского управления железных дорог Михаил Феодоров Гарагуля и законная его жена Евдокия Николаевна, оба православн... Показать все
Рождение ребёнка
28.08.1912
Дочь: Кондруцкая Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Гарагуля Михаил Феодорович
Рождение 14 августа. Крещение 30 августа 1912. Надежда. Родители Полтавской губернии Кобелякского уезда Чербовской волости и села Михаил Феодоров Гарагуля и жена его Евдокия Николаева оба православные... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гарагуля Василий Михайлович
Отец ребёнка: Гарагуля Михаил Феодорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гарагуля Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Гарагуля Михаил Феодорович
Смерть
08.04.1924