Гарагуля (Плютина) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарагуля (Плютина) Евдокия Николаевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1881

Дата смерти

08.04.1924

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Плютин Николай Симеонович

Мать: Плютина Евгения Афанасиева

Информация о месте рождения - предположительная.
Рождение ребёнка
21.11.1899

Сын: Плютин Михаил

Отец ребёнка: не указан

Родители: "Бердянская мещанка Евдокия Николаева Плютина, девица, православного вероисповедания" Восприемники: Полтавской губернии, золотоношского уезда, местечка Крапивны, казак Григорий Кириллов Анто... Показать все
Бракосочетание
18.04.1901 ст.

Муж: Гарагуля Михаил Феодорович

Брачующиеся: Унтер-офицер кременчугского жандармсого управления Михаил Феодоров Гарагуля, первым браком, православный, 26 лет Таврической губернии города Бердянска Евдокия Николаевна Плютина, правосла... Показать все
Рождение ребёнка
26.03.1902 ст.

Сын: Гарагуля Василий Михайлович

Отец ребёнка: Гарагуля Михаил Феодорович

Запись о рождении в МК Николаевской церкви с. Семеновка Александровского уезда Екатеринославская губерния: Родители: "Жандармский унтер офицер Михаил Федоров Гарагуля и законная его жена Евдокия Никол... Показать все
Рождение ребёнка
1908

Сын: Гарагуля Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Гарагуля Михаил Феодорович

Отец «жандармский унтер-офицер Бердянского отделения Екатерининского жандармского полицейского управления железных дорог Михаил Феодоров Гарагуля и законная его жена Евдокия Николаевна, оба православн... Показать все
Рождение ребёнка
28.08.1912

Дочь: Кондруцкая Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Гарагуля Михаил Феодорович

Рождение 14 августа. Крещение 30 августа 1912. Надежда. Родители Полтавской губернии Кобелякского уезда Чербовской волости и села Михаил Феодоров Гарагуля и жена его Евдокия Николаева оба православные... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарагуля Василий Михайлович

Отец ребёнка: Гарагуля Михаил Феодорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарагуля Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Гарагуля Михаил Феодорович

Смерть
08.04.1924
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