Кондруцкая (Гарагуля) Надежда Михайловна
Место рождения
Дата рождения28.08.1912
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
28.08.1912
Рождение 14 августа. Крещение 30 августа 1912. Надежда. Родители Полтавской губернии Кобелякского уезда Чербовской волости и села Михаил Феодоров Гарагуля и жена его Евдокия Николаева оба православные... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1934
Дочь: Агафонова Аза Владимировна
Отец ребёнка: Агафонов Владимир Иванович
Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тишина Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Агафонов Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1993