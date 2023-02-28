Кондруцкая (Гарагуля) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондруцкая (Гарагуля) Надежда Михайловна

Кондруцкая (Гарагуля) Надежда Михайловна

avatar

Место рождения

Воздвижевка

Дата рождения

28.08.1912

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1912

Отец: Гарагуля Михаил Феодорович

Мать: Гарагуля Евдокия Николаевна

Рождение 14 августа. Крещение 30 августа 1912. Надежда. Родители Полтавской губернии Кобелякского уезда Чербовской волости и села Михаил Феодоров Гарагуля и жена его Евдокия Николаева оба православные... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1934

Дочь: Агафонова Аза Владимировна

Отец ребёнка: Агафонов Владимир Иванович

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тишина Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Агафонов Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафонов Владимир Иванович

Смерть
1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close