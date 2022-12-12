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Агафонов Владимир Иванович

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Место рождения

Кривой Рог, Дніпропетровська область

Дата рождения

1908

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Агафонов Иван Антонович

Мать: Агафонова Анна Карповна

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Образование
После 1926
Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
12.07.1934

Дочь: Агафонова Аза Владимировна

Мать ребёнка: Кондруцкая Надежда Михайловна

Днепр, Дніпропетровська область
Место жительства
После 1934
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Место жительства
После 1945
Донской, город Донской, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Донской, город Донской, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
горный техник 1 ранга
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондруцкая Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тишина Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Кондруцкая Надежда Михайловна

Смерть
1969
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
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