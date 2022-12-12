Агафонов Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Агафонов Иван Антонович
Мать: Агафонова Анна Карповна
Образование
После 1926
Рождение ребёнка
12.07.1934
Дочь: Агафонова Аза Владимировна
Мать ребёнка: Кондруцкая Надежда Михайловна
Место жительства
После 1934
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Место жительства
После 1945
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
горный техник 1 ранга
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тишина Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Кондруцкая Надежда Михайловна
Смерть
1969
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область