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Гарагуля Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1902 ст.

Отец: Гарагуля Михаил Феодорович

Мать: Гарагуля Евдокия Николаевна

Запись о рождении в МК Николаевской церкви с. Семеновка Александровского уезда Екатеринославская губерния: Родители: "Жандармский унтер офицер Михаил Федоров Гарагуля и законная его жена Евдокия Никол... Показать все
Смерть
Неизвестно
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