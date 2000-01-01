село Семёновка — Familio

Семёновка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Александровский уезд
556Семеновка (Кириловка), с. каз.при рч. Малотокмачке.100252671015989Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Конско-Раздорская волость
131. Семеновка (Кирилловка), село бывшее государственное, при речке Токмачке, дворов 401, жителей 2256, церковь православная, школа, 2 лавки, 2 ярмарки

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Александровский уезд, Басанская волость
2Семеновка бывшие государственные614231123294640

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-9468Семенівкаселоцентр сільської радир-н Пологівськийсільрада Семенівська

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