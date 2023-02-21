Плютина Евгения Афанасиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиОколо 1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1879
Дочь: Плютина Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Плютин Николай Симеонович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Гарагуля Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Плютин Николай Симеонович
Информация о месте рождения - предположительная.
Рождение ребёнка
18.02.1884
Дочь: Кондруцкая Мария Николаевна
Отец ребёнка: Плютин Николай Симеонович
Рождение ребёнка
12.04.1886
Сын: Плютин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Плютин Николай Симеонович
Рождение ребёнка
06.06.1888
Отец ребёнка: Плютин Николай Симеонович
Рождение ребёнка
26.06.1898
Дочь: Плютина Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Плютин Николай Симеонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плютин Никифор Николаевич
Отец ребёнка: Плютин Николай Симеонович
Смерть
Около 1944