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Плютина Евгения Афанасиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Около 1944

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1879

Дочь: Плютина Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Плютин Николай Симеонович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Гарагуля Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Плютин Николай Симеонович

Информация о месте рождения - предположительная.
Рождение ребёнка
18.02.1884

Дочь: Кондруцкая Мария Николаевна

Отец ребёнка: Плютин Николай Симеонович

Рождение ребёнка
12.04.1886

Сын: Плютин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Плютин Николай Симеонович

Рождение ребёнка
06.06.1888

Сын: Плютин Феодот Николаевич

Отец ребёнка: Плютин Николай Симеонович

Рождение ребёнка
26.06.1898

Дочь: Плютина Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Плютин Николай Симеонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плютин Николай Симеонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плютин Никифор Николаевич

Отец ребёнка: Плютин Николай Симеонович

Смерть
Около 1944
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