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Кондруцкая Мария Николаевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

18.02.1884

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1884

Отец: Плютин Николай Симеонович

Мать: Плютина Евгения Афанасиева

Бракосочетание
12.01.1903

Муж: Кривопаткин Алексей Даниилов

Поручители по жениху были: бердянские мещане: Иаков Данилов Кривопаткин и Димитрий Яковлев Ливашов, по невесте бердянские мещане: Прокопий Васильев Крючков и Косьма Данилов Кривопаткин
Бракосочетание
23.02.1918

Муж: Кондруцкий Тарасий Наумов

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-BQ96?cc=4135959&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XCW-GTJ3
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондруцкий Unknown

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1968
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