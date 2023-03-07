Кондруцкая Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения18.02.1884
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1884
Бракосочетание
12.01.1903
Поручители по жениху были: бердянские мещане: Иаков Данилов Кривопаткин и Димитрий Яковлев Ливашов, по невесте бердянские мещане: Прокопий Васильев Крючков и Косьма Данилов Кривопаткин
Бракосочетание
23.02.1918
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-BQ96?cc=4135959&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XCW-GTJ3
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондруцкий Unknown
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1968