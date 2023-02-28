Кривопаткин Алексей Даниилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривопаткин Алексей Даниилов

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1903

Жена: Кондруцкая Мария Николаевна

Поручители по жениху были: бердянские мещане: Иаков Данилов Кривопаткин и Димитрий Яковлев Ливашов, по невесте бердянские мещане: Прокопий Васильев Крючков и Косьма Данилов Кривопаткин
Смерть
Неизвестно
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