Кривопаткин Алексей Даниилов
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1903
Поручители по жениху были: бердянские мещане: Иаков Данилов Кривопаткин и Димитрий Яковлев Ливашов, по невесте бердянские мещане: Прокопий Васильев Крючков и Косьма Данилов Кривопаткин
Смерть
Неизвестно