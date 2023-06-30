Кривопаткин Данил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривопаткин Данил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривопаткин Косьма Данилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Кривопаткин Алексей Даниилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Кривопаткин Яков Данилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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