Плютин Никифор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плютин Никифор Николаевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плютин Николай Симеонович

Мать: Плютина Евгения Афанасиева

Рождение ребёнка
1922

Сын: Плютин Анатолий Никифорович

Мать ребёнка: Плютина Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Плютин Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Плютина Матрёна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плютина Матрёна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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