Плютин Никифор Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Сын: Плютин Анатолий Никифорович
Мать ребёнка: Плютина Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Плютин Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Плютина Матрёна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плютина Матрёна Ивановна
Смерть
Неизвестно