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Плютин Анатолий Никифорович
Плютин Анатолий Никифорович
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Место рождения
Осипенко
Дата рождения
1922
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Плютин Никифор Николаевич
Мать
Плютина Матрёна Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец:
Плютин Никифор Николаевич
Мать:
Плютина Матрёна Ивановна
Осипенко
Смерть
Неизвестно
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