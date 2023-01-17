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Плютин Анатолий Никифорович

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Место рождения

Осипенко

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Плютин Никифор Николаевич

Мать: Плютина Матрёна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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