село Осипенко, село Осипенко, — Familio

Осипенко

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Азовское казачье войско
2395Новоспасовская, станица.при рч. Бердах.1741251015351647Церковь православная 1. Почтовая станция. Базары.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Мариупольский уезд, Ново-Спасовская волость
432. НовоСпасовское, село бывшее азовских казаков, при реке Берде, дворов 677, жителей 4650, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, школа Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-8824Осипенкоселоцентр сільської радир-н Бердянськийсільрада Осипенківська
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