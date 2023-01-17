село Чорбовка, село Чорбовка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Чорбовка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
1787Кустолово, с. вл.при рч. Кустолове.12589226225Церковь православная 1. Ярмарок 2. Завод 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Кустоловская волость
305. Кустолово, село бывшее государственное, при речке Кустолове, дворов 67, жителей 450, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, питейный Показать все
Кобелякский уезд, Чорбовская волость
340. Кустолова Чорбовка, село бывшее владельческое, при речке Кустолове, дворов 92, жителей 494, волостное правление (уездный город в 9 верстах), церковь православная, по Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кобелякский уезд, Чорбовская волость
7.0Кустолово (Чорбовка) селоКустоловское 2-ое9105964187435425860

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18359Чорбівкаселоцентр сільської радир-н Кобеляцькийсільрада Чорбівська
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