Чорбовка
Полтавська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1787Кустолово, с. вл.при рч. Кустолове.12589226225Церковь православная 1. Ярмарок 2. Завод 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
305. Кустолово, село бывшее государственное, при речке Кустолове, дворов 67, жителей 450, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, питейный Показать все
340. Кустолова Чорбовка, село бывшее владельческое, при речке Кустолове, дворов 92, жителей 494, волостное правление (уездный город в 9 верстах), церковь православная, по Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
7.0Кустолово (Чорбовка) селоКустоловское 2-ое—9105964187435425860
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18359Чорбівкаселоцентр сільської радир-н Кобеляцькийсільрада Чорбівська