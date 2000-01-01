Шабардин Пимен Иванович
Место рожденияд. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Дата рожденияВычислено 1817 ст.
Дата смертиОколо 1853 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.
Сын: Шабардин Степан Пименович
Мать ребёнка: - Екатерина Платоновна
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение
Вычислено 1817 ст.
Отец: Шабардин Иван Авраамович
Мать: - Сигклитиния Саввина
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1839 ст.
Дочь: Шабардина Ксения Пименовна
Мать ребёнка: - Екатерина Платоновна
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1843 ст.
Дочь: Шабардина Наталья Пименовна
Мать ребёнка: - Екатерина Платоновна
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Смерть
Около 1853 ст.