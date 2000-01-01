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Шабардин Пимен Иванович

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Место рождения

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)

Дата рождения

Вычислено 1817 ст.

Дата смерти

Около 1853 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.

Сын: Шабардин Степан Пименович

Мать ребёнка: - Екатерина Платоновна

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение
Вычислено 1817 ст.

Отец: Шабардин Иван Авраамович

Мать: - Сигклитиния Саввина

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1839 ст.

Дочь: Шабардина Ксения Пименовна

Мать ребёнка: - Екатерина Платоновна

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1843 ст.

Дочь: Шабардина Наталья Пименовна

Мать ребёнка: - Екатерина Платоновна

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Смерть
Около 1853 ст.
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