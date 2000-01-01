- Сигклитиния Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Сигклитиния Саввина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1795 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1817 г.р.
Вычислено 1820 г.р.
Вычислено 1826 г.р.
1827 г.р.
Вычислено 1831 г.р.
Вычислено 1832 г.р.

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795 ст.

Отец: - Савин -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1817 ст.

Сын: Шабардин Пимен Иванович

Отец ребёнка: Шабардин Иван Авраамович

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1820 ст.

Дочь: Шабардина Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Шабардин Иван Авраамович

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.

Дочь: Шабардина Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Шабардин Иван Авраамович

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
24.05.1827 ст.

Сын: Шабардин Исак Иванович

Отец ребёнка: Шабардин Иван Авраамович

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.

Сын: Шабардин Иван Иванович

Отец ребёнка: Шабардин Иван Авраамович

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.

Дочь: Шабардина Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Шабардин Иван Авраамович

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.

Дочь: Шабардина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Шабардин Иван Авраамович

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
04.04.1837 ст.

Сын: Шабардин Василий Иванович

Отец ребёнка: Шабардин Иван Авраамович

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Смерть
Неизвестно
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