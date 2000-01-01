Шабардин Иван Авраамович
Место рожденияд. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Дата рождения19.10.1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
19.10.1798 ст.
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1817 ст.
Мать ребёнка: - Сигклитиния Саввина
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1820 ст.
Дочь: Шабардина Дарья Ивановна
Мать ребёнка: - Сигклитиния Саввина
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.
Дочь: Шабардина Марфа Ивановна
Мать ребёнка: - Сигклитиния Саввина
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
24.05.1827 ст.
Мать ребёнка: - Сигклитиния Саввина
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.
Мать ребёнка: - Сигклитиния Саввина
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.
Дочь: Шабардина Настасья Ивановна
Мать ребёнка: - Сигклитиния Саввина
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.
Дочь: Шабардина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: - Сигклитиния Саввина
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
04.04.1837 ст.
Сын: Шабардин Василий Иванович
Мать ребёнка: - Сигклитиния Саввина
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Смерть
Неизвестно