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Шабардин Иван Авраамович

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Место рождения

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)

Дата рождения

19.10.1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1775 г.р.

Мать

Вычислено 1781 г.р.

Дети

Вычислено 1817 г.р.
Вычислено 1820 г.р.
Вычислено 1826 г.р.
1827 г.р.
Вычислено 1831 г.р.
Вычислено 1832 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1798 ст.

Отец: Шабардин Авраам Феофанович

Мать: Колотова Акилина Дмитриевна

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1817 ст.

Сын: Шабардин Пимен Иванович

Мать ребёнка: - Сигклитиния Саввина

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1820 ст.

Дочь: Шабардина Дарья Ивановна

Мать ребёнка: - Сигклитиния Саввина

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.

Дочь: Шабардина Марфа Ивановна

Мать ребёнка: - Сигклитиния Саввина

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
24.05.1827 ст.

Сын: Шабардин Исак Иванович

Мать ребёнка: - Сигклитиния Саввина

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.

Сын: Шабардин Иван Иванович

Мать ребёнка: - Сигклитиния Саввина

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.

Дочь: Шабардина Настасья Ивановна

Мать ребёнка: - Сигклитиния Саввина

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.

Дочь: Шабардина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: - Сигклитиния Саввина

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
04.04.1837 ст.

Сын: Шабардин Василий Иванович

Мать ребёнка: - Сигклитиния Саввина

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Смерть
Неизвестно
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