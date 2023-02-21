Шабардин Василий Иванович
Место рожденияд. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Дата рождения04.04.1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
04.04.1837 ст.
Отец: Шабардин Иван Авраамович
Мать: - Сигклитиния Саввина
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Бракосочетание
14.10.1856
Бракосочетание
14.10.1856
Рождение ребёнка
?.03.1858 ст.
Дочь: Шабардина Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Шабардина Анисия Агаповна
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Между ?.01.1863 и ?.12.1864
Сын: Шабардин Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Шабардина Анисия Агаповна
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Смерть
Неизвестно