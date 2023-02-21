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Шабардин Василий Иванович

Место рождения

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)

Дата рождения

04.04.1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1837 ст.

Отец: Шабардин Иван Авраамович

Мать: - Сигклитиния Саввина

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Бракосочетание
14.10.1856

Жена: Шабардина Анисия Агаповна

Бракосочетание
14.10.1856

Жена: Шабардина Анисия Агаповна

Рождение ребёнка
?.03.1858 ст.

Дочь: Шабардина Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Шабардина Анисия Агаповна

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Между ?.01.1863 и ?.12.1864

Сын: Шабардин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Шабардина Анисия Агаповна

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Смерть
Неизвестно
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