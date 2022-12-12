Шабардина Анисия Агаповна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1838 ст.
Отец: Шабардин Агапий Карпович
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1856
Бракосочетание
14.10.1856
Рождение ребёнка
?.03.1858 ст.
Дочь: Шабардина Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Шабардин Василий Иванович
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Между ?.01.1863 и ?.12.1864
Сын: Шабардин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Шабардин Василий Иванович
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Смерть
Неизвестно