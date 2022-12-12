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Шабардина Анисия Агаповна

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Место рождения

Тюлькинской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1838 ст.

Отец: Шабардин Агапий Карпович

Мать: не указана

Тюлькинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
14.10.1856

Муж: Шабардин Василий Иванович

Бракосочетание
14.10.1856

Муж: Шабардин Василий Иванович

Рождение ребёнка
?.03.1858 ст.

Дочь: Шабардина Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Шабардин Василий Иванович

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Между ?.01.1863 и ?.12.1864

Сын: Шабардин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Шабардин Василий Иванович

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Смерть
Неизвестно
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