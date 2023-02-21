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Шабардин Степан Пименович

Место рождения

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)

Дата рождения

Вычислено 1750 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1817 г.р.

Мать

Вычислено 1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1750 ст.

Отец: Шабардин Пимен Иванович

Мать: - Екатерина Платоновна

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Смерть
Неизвестно