- Екатерина Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.
Сын: Шабардин Степан Пименович
Отец ребёнка: Шабардин Пимен Иванович
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение
Вычислено 1817 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1839 ст.
Дочь: Шабардина Ксения Пименовна
Отец ребёнка: Шабардин Пимен Иванович
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1843 ст.
Дочь: Шабардина Наталья Пименовна
Отец ребёнка: Шабардин Пимен Иванович
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Смерть
Неизвестно