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Шабардина Ксения Пименовна

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Место рождения

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)

Дата рождения

Вычислено 1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1817 г.р.

Мать

Вычислено 1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1839 ст.

Отец: Шабардин Пимен Иванович

Мать: - Екатерина Платоновна

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Смерть
Неизвестно
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