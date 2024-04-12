Филип Козьмич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: Осипов Козма Осипович
Мать: Наталья Андреевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Тимофей Филипович
Мать ребёнка: Ксенья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Сальникова Евдокия Филиповна
Мать ребёнка: Ксенья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Анна Филиповна
Мать ребёнка: Ксенья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксенья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Смерть
Неизвестно