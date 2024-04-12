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Филип Козьмич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1729 г.р.

Мать

1718 г.р.

Жена

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Осипов Козма Осипович

Мать: Наталья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Тимофей Филипович

Мать ребёнка: Ксенья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Сальникова Евдокия Филиповна

Мать ребёнка: Ксенья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Анна Филиповна

Мать ребёнка: Ксенья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксенья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Смерть
Неизвестно
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